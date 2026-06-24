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¿Sigue con Faloon Larraguibel? Rai Cerda es acusado por Sofía Latorre de mantener una relación en el exterior

  • Por Matías Rivera

El el capítulo 13 de Volverías Con Tu Ex? 2, Rai Cerda fue interpelado por Tonka Tomicic y Sofía Latorre, quien asegura que él mantiene una relación fuera del encierro. 

Precisamente, Tonka Tomicic fue lo más directa posible y preguntó a Rai si estaba en una relación, mientras que Sofía decía que se lo iba a negar. 

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"No, no estoy en ninguna relación", contestó Rai, a lo que Tonka declaró que le contaron que hubo una actividad de piquitos de la que él no quiso participar. 

Rai Cerda responde a cuestionamientos

Enseguida, Rai expresó que "estoy en una etapa que, igual le conté a Sofi, que tuvimos una conversación, por eso me dolió que dijera que estaba como frío, que estaba de tal manera, que me tratara de mentiroso".

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"Estaba con muchos problemas mi relación actual, antes de que termináramos y todo, problema, problema y problema todos los días. Estaba en esa sintonía y entré acá, dejé el celular, dejé todo y pum, entré acá", afirmó. 

Asimismo, explicó que a él no le gustaría que "Faloon viera afuera que yo entre acá y me agarre a todas", y agregó que no sigue enamorado de Larraguibel, pero sí es algo que debe procesar solo. 

Finalmente, Sofía comentó que a ella le da lo mismo si está en una relación, pero que le tire la onda a cada rato y que sea solo cuando él quiera, es algo que la irrita. 

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