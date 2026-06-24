¿Sigue con Faloon Larraguibel? Rai Cerda es acusado por Sofía Latorre de mantener una relación en el exterior

24 jun. 2026 - 23:33 hrs. | Act. 25 jun. 2026 - 00:12 hrs.

El el capítulo 13 de Volverías Con Tu Ex? 2, Rai Cerda fue interpelado por Tonka Tomicic y Sofía Latorre, quien asegura que él mantiene una relación fuera del encierro.

Precisamente, Tonka Tomicic fue lo más directa posible y preguntó a Rai si estaba en una relación, mientras que Sofía decía que se lo iba a negar.

"No, no estoy en ninguna relación", contestó Rai, a lo que Tonka declaró que le contaron que hubo una actividad de piquitos de la que él no quiso participar.

Rai Cerda responde a cuestionamientos

Enseguida, Rai expresó que "estoy en una etapa que, igual le conté a Sofi, que tuvimos una conversación, por eso me dolió que dijera que estaba como frío, que estaba de tal manera, que me tratara de mentiroso".

"Estaba con muchos problemas mi relación actual, antes de que termináramos y todo, problema, problema y problema todos los días. Estaba en esa sintonía y entré acá, dejé el celular, dejé todo y pum, entré acá", afirmó.

Asimismo, explicó que a él no le gustaría que "Faloon viera afuera que yo entre acá y me agarre a todas", y agregó que no sigue enamorado de Larraguibel, pero sí es algo que debe procesar solo.

Finalmente, Sofía comentó que a ella le da lo mismo si está en una relación, pero que le tire la onda a cada rato y que sea solo cuando él quiera, es algo que la irrita.