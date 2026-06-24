El fuerte encontrón entre Luis Mateucci y Tonka Tomicic por Bárbara Córdoba

24 jun. 2026 - 23:39 hrs.

En el capítulo 13 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci tiene un fuerte encontrón con Tonka Tomicic tras escuchar las palabras en contra de Bárbara Córdoba.

Y es que previamente se realizó una actividad donde las mujeres hablaron de distintos temas íntimos, instancia en la que Bárbara contó que con todas sus exparejas había fingido orgasmos e incluso que mientras estaba con sus parejas se imaginaba con otras personas.

Lo que ellas no sabían era que los hombres estaban escuchando, lo que desató la furia de Luis Mateucci, quien, al pasar a la actividad, mostró su visible enojo.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Luis Mateucci versus Tonka Tomicic

"Lo que dijo Bárbara, o sea, te juro, con qué afán, te juro, decir lo que dijiste", expresó Mateucci, mientras Bárbara pidió que no se lo tomara así: "Tenés cosas re buenas para mostrar".

Enseguida, Luis explicó que "no hablaste de mí, o sea, es vergonzoso lo que escuché, pero no de mí; decir, pónele, que estás haciendo el amor pensando en otro, ¿te parece lindo?", mientras que Bárbara decía que eran cosas del pasado.

La discusión escaló, instante en el que Tonka Tomicic intervino: "Si ella quiso contar algo, ¿por qué vienes a hacer un juicio y decir que está mal? ¿Quieres estar acá?", preguntó, a lo que Mateucci dijo que no tenía ganas, por lo que la animadora, visiblemente enojada, lo invitó a retirarse.