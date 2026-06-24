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"Te encanta esto": Claudio Rojas desconfía de la actitud de Hurubachi Pardo y prepara sus maletas para irse

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 13 de Volverías Con Tu Ex? 2, Claudio Rojas está decidido a abandonar el encierro, y es que, según él, se cansó del "personaje" que estaría creando Hurubachi Pardo en el interior. 

Precisamente, el abogado queda sorprendido cuando Huru llega a su lado y le dice que va a preparar su bolso para irse con él, ya que ve que está armando sus maletas para renunciar al reality. 

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Sin embargo, Rojas toma una postura muy a la defensiva, pidiéndole a Huru que "le avise a su cara" e insiste en que todo es una mentira de la joven periodista. 

Huru tiene pena 

"Lamento no haberme dado cuenta, lamento haberte dejado de lado por apoyar a la Estefi, pero... y de verdad me duele todo lo que pasó. Tú sabes que yo actriz no soy, entonces me da lata que ni siquiera hayamos podido terminar la conversación, que te salgas del jacuzzi", expresó Huru, a raíz de una charla donde Rojas la acusaba de dejarlo solo. 

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Hurubachi Pardo y Claudio Rojas
Volverías con tu ex? 2 / MEGA

En esa línea, Claudio afirmó que "te encanta esto, te encanta", mientras que Huru intentaba hacerle entender que no era lo que él creía. 

Finalmente, Estefanía Marquis llega para consolar a Huru, quien tiene mucha pena por todo lo que está pasando y la actitud que tomó Claudio. 

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