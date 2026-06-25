Nicole Moreno arremete contra Luis Mateucci: "Te metes conmigo, yo empiezo a hablar"
El capítulo 13 de Volverías con tu ex? 2 mostró que Nicole Moreno se cansó de los constantes ataques de Luis Mateucci y explotó contra el modelo argentino.
Y es que el trasandino quedó muy enojado con las declaraciones de Bárbara Córdoba en la actividad íntima de mujeres, donde ella aseguró que había fingido orgasmos y que se imaginaba a otras personas mientras estaba con sus parejas.
"Las chicas, todas las chicas, criticaron a sus ex e incluso ellas dos (Nicole y Bárbara) me criticaron a mí", dijo Mateucci, instancia en la que Moreno afirmó que ella no había dicho nada.
Nicole Moreno explota contra Mateucci
Mateucci refutó su punto y aclaró que ella siempre menciona que nunca va a elegir a su ex. "Tenés esos comentarios por abajo porque de frente no haces nada, como lo mal que hablas de Bárbara, que me lo dices a mí, no se lo dices", comentó.
De inmediato, Nicole pidió que le dijera qué decía ella de Bárbara, a lo que Mateucci afirmó que Moreno trató de "fácil" a Bárbara por andar dándole besos al resto.
Esto hizo explotar a la modelo fitness, quien le dijo de frente: "Tú no eres un caballero, eres un sin respeto y te lo digo en tu cara; por eso te dejé de hablar. Falta de respeto, te metes conmigo, yo también empiezo a hablar".
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