Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Me has dejado tirado": El fuerte reclamo de Claudio Rojas a Hurubachi Pardo

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas y Hurubachi Pardo tuvieron una acalorada pelea, donde el abogado le reprochó haberlo “dejado tirado”.

Precisamente, el jurista dijo sentir que ha "remado" solo su estancia en la casona y que la periodista solo fue a "lucirse, pasear y usarme".

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"De verdad me has dejado tirado", agregó con una Estefanía Marquis que estaba de espectadora de toda esta escena.

Mega

"Surgen los mismos problemas que teníamos afuera: Yo te digo algo y tú no me crees", contestó por su parte Huru, ante la insistencia de Claudio de no sentirse como pareja.

Ir a la siguiente nota

Lejos de acabar con la discusión, el abogado siguió con su postura, añadiendo, esta vez que su actuar se contradice con lo que habla con él.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos