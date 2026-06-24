"Me has dejado tirado": El fuerte reclamo de Claudio Rojas a Hurubachi Pardo

24 jun. 2026 - 00:17 hrs.

En el capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas y Hurubachi Pardo tuvieron una acalorada pelea, donde el abogado le reprochó haberlo “dejado tirado”.

Precisamente, el jurista dijo sentir que ha "remado" solo su estancia en la casona y que la periodista solo fue a "lucirse, pasear y usarme".

"De verdad me has dejado tirado", agregó con una Estefanía Marquis que estaba de espectadora de toda esta escena.

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"Surgen los mismos problemas que teníamos afuera: Yo te digo algo y tú no me crees", contestó por su parte Huru, ante la insistencia de Claudio de no sentirse como pareja.

Lejos de acabar con la discusión, el abogado siguió con su postura, añadiendo, esta vez que su actuar se contradice con lo que habla con él.