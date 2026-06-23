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Fernanda Brown se quiebra al recordar su amistad con Botota: "Trató de hacerme daño"

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Fernanda Brown se quebró al hablar de la amistad que tuvo con Botota.

Todo ocurrió cuando Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez le mostraron una fotografía donde aparecían ambas sonriendo a la cámara. La imagen caló hondo, dando paso a un desahogo.

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El desahogo de Fernanda Brown

"A mí no me gustaba la idea de estar en el juego de la Botota, porque yo era una showgirl, no era humorista", dijo Fernanda sobre el comienzo de su amistad, destacando que Botota fue la primera en creer cuando ni ella lo hacía.

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Sobre la misma, comentó estar alejada de la humorista por problemas personales, precisamente porque "trató de hacerme daño".

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Pese a todo, Brown reconoció que está dispuesta a reconciliarse con quien fuera su amiga. "Bototo, si estás viendo esto, sabes dónde vivo y siempre te voy a estar esperando", remató en su recado.

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