Álvaro Ballero recordó cómo conoció a Ludmila Ksenofontova: "Yo creo que fue la fuerza del destino"

23 jun. 2026 - 22:50 hrs.

En el capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero recordó cuando conoció a Ludmila Ksenofontova, cuando hizo todo lo posible por estar con ella.

El comunicador explicó que vio una imagen de la patinadora en un periódico nacional y llamó directamente al productor ejecutivo del programa para poder ingresar. Y es que, había quedado flechado por completo.

Así se conocieron Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

Dijo no tener explicación, en especial porque no le agradaba para nada bailar. "Yo creo que fue la fuerza del destino. Dios o el universo ilumina un punto y aparece esa persona, y así fue como conocí a Ludmila".

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Mientras que la rusa dijo que su primera impresión de Álvaro no fue la más adecuada: "Dije 'qué ridículo es', porque me dijo que se iba a casar conmigo en la cámara el primer día".

Ludmila dijo que se enamoró de Ballero porque era un hombre sensible, asegurando que nunca había conocido a alguien así en su vida.