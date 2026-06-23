Álvaro Ballero recordó cómo conoció a Ludmila Ksenofontova: "Yo creo que fue la fuerza del destino"
En el capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero recordó cuando conoció a Ludmila Ksenofontova, cuando hizo todo lo posible por estar con ella.
El comunicador explicó que vio una imagen de la patinadora en un periódico nacional y llamó directamente al productor ejecutivo del programa para poder ingresar. Y es que, había quedado flechado por completo.
Así se conocieron Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova
Dijo no tener explicación, en especial porque no le agradaba para nada bailar. "Yo creo que fue la fuerza del destino. Dios o el universo ilumina un punto y aparece esa persona, y así fue como conocí a Ludmila".
Mientras que la rusa dijo que su primera impresión de Álvaro no fue la más adecuada: "Dije 'qué ridículo es', porque me dijo que se iba a casar conmigo en la cámara el primer día".
Ludmila dijo que se enamoró de Ballero porque era un hombre sensible, asegurando que nunca había conocido a alguien así en su vida.
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