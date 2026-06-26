"Es serio y gravísimo": Madre de Estefi Marquis acusa a Kaoto de ejercer violencia contra su hija

26 jun. 2026 - 00:15 hrs.

En el React de Volverías con tu Ex? 2, Danilo 21 reveló una conversación que sostuvo con la madre de Estefanía Marquis, quien reaccionó con dureza a los comentarios que Kaoto realizó sobre su hija al interior del reality.

La polémica surgió luego de que, durante una conversación con Raimundo Cerda, Kaoto confesara que estaba "cansado de dormir con la mujer que odio al lado mío", en referencia a su exesposa.

Luego de la divulgación de las imágenes en redes sociales, Danilo 21 conversó con madre de Estefi, quien expresó la profunda decepción que siente el círculo cercano de la participante.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

"Dani, desde el círculo cercano, todo su grupo estamos muy desilusionados, porque todos lo conocieron y conocen la historia en detalle. Vieron cómo Stephi lo amaba y nos damos cuenta de que, en realidad, una persona que habla así, con ese nivel de irrespeto, con esa frialdad y con sus acciones, no la amó nunca", leyó el influencer.

La madre de Estefi cuestiona duramente a Kaoto

En su mensaje, la mujer aseguró que las actitudes del participante hablan más de él que de su expareja y criticó la forma en que se refiere a las mujeres. "Esto es un reality y aparece como venganza. Habla más de él que de ella. En todas sus referencias a las mujeres es una vergüenza", sostuvo.

Asimismo, afirmó que Kaoto ha mantenido conductas violentas hacia su hija desde el inicio del programa y que sus últimas declaraciones cruzaron un límite. "Él ha mostrado violencia contra mi hija desde el comienzo, pero cruzó otra línea. Dice que la odia, que duerme con ella contra su voluntad y que además pretende seducirla, tirársela para humillarla. Nefasto, ninguna mujer merece ese trato", expresó.

Finalmente, manifestó su preocupación porque Estefanía desconoce estas declaraciones mientras continúa compartiendo con Kaoto dentro del encierro.

"Es serio y gravísimo, porque Estefanía no sabe nada de esto. Es como dormir con el enemigo. Que un hombre hable así es violencia sexual y psicológica", concluyó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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