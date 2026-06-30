Miguelito y Mariano Brozincevic protagonizarán un hilarante sketch en Volverías con tu Ex? 2

30 jun. 2026 - 00:09 hrs.

En el avance del capítulo 17 de Volverías Con Tu Ex? 2, los participantes nuevamente deberán someterse al detector de mentiras, donde responderán una serie de preguntas muy comprometedoras sobre su vida personal.

Al día siguiente, parte del elenco de Detrás del Muro irrumpirá en la casona para compartir con los participantes y protagonizar una serie de divertidos sketches.

Entre ellos estará Miguelito, quien realizará una hilarante rutina junto a Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic. A su vez, Álvaro Ballero compartirá escena con Ludmila Ksenofontova, haciendo reír a los presentes al recordar una de sus frases más icónicas.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Nuevo duelo de eliminación

Además, este capítulo estará marcado por el segundo duelo de eliminación del reality.

Estefanía Marquis y Carlos Águila se enfrentarán a Raimundo Cerda y Sofía Latorre en una exigente prueba física para definir quiénes continuarán en competencia.