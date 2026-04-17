"Si esto va en serio...": Coke sorprenderá a Matilde con una petición en el capítulo 111 de RDS

17 abr. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 111 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) y Matilde (Ignacia Baeza) pondrán las cosas sobre la mesa. Los dos tienen nuevas parejas y deben asumir esta realidad con sus hijos.

La abogada está con Juan de Dios (Jorge Arecheta) y su ex lo tiene presente. Por este motivo es que le pedirá un especial favor.

"Yo igual sé que este gallo te gusta. Ahora, si esto va en serio, te pediría por favor que me contaras... antes que los niños, por lo menos", solicitará.

Reunión de Superados / Mega

Josefa entra en la conversación

Del mismo modo, el corredor de propiedades transparentará la etapa que vive. "Yo, por ejemplo, decidí que me quiero dar una oportunidad con la Josefa", mencionará a Matilde, quien lo mirará con un poco de incomodidad.

Ella está enterada de la comida que hará para presentar a Josefa con sus amigos porque Tere (Elisa Zulueta) se lo contó, pero aunque asegure que tiene las cosas superadas, ¿realmente olvidó a su exmarido?