"Están cada día en mi alma": Vocalista de Lucybell tuvo sentidas palabras para sus fallecidas mascotas

01 jun. 2026 - 13:00 hrs.

El músico Claudio Valenzuela comunicó en redes sociales la sensible partida de su perro Buckley el pasado fin de semana.

Con una serie de fotografías en las que aparece compartiendo con su mascota, el vocalista de Lucybell realizó una sentida despedida y aprovechó de recordar a otra de sus compañeras peludas, fallecida en septiembre de 2025.

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"Hoy mi hijo peludo Buckley ha partido. El mejor perro macho que he conocido en mi vida. Un caballero, tierno, inteligente, bello... La mejor hembra era mi niña Bella que nos dejo en septiembre pasado", comenzó en su publicación.

Instagram de @claudiovalenzuelaoficial

"Los volveré a ver"

En este sentido, Valenzuela aseguró todavía tener presente el recuerdo de los dos canes que le acompañaron por tanto tiempo.

"Ya no estan mis niños. Pero aún los huelo y ellos a mí. Aún los veo y ellos a mí. Aún los siento en mis brazos y ellos a mí. Sé que están juntos corriendo en algún universo paralelo, donde son lo felices que merecen ser por haber dado tanto... tanto pero tanto amor y felicidad al mundo".

"Con mucha pena, pero con alegría de saber que los volveré a ver. Los amo niños míos. Y están cada día en mi alma. De ahí nunca se irán", cerró.

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