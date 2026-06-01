Mega lidera por séptimo mes consecutivo: Estos fueron los resultados de mayo

01 jun. 2026 - 13:30 hrs.

Según los datos definitivos y oficiales Kantar Ibope, entre el 01 y al 31 de mayo 2026, Mega sigue siendo el canal líder de audiencias de la televisión chilena con un promedio de 431.643 personas promedio por minuto.

RATING HOGAR 01 al 31 de mayo 2026

Mega: 431.643

CHV: 347.815

Canal 13: 288.696

TVN: 250.868

En mayo 2026:

*Mega se coronó por séptimo mes consecutivo como ganador mensual.

*12.351.628 personas se acompañaron por la programación de Mega.

*Mega ha ganado 12 de los 14 meses que lleva la nueva medición de rating.

Entre los programas que sustentaron el exitoso promedio mensual del canal estuvieron: Detrás del Muro (917.340 personas promedio por minuto), El Jardín de Olivia (718.454 personas pormedio por minuto), Atrapados 133 (712.457 personas promedio por minuto), Aguas de Oro (704.260 personas promedio por minuto), Reunión de Superados (609.660 personas promedio por minuto), y Meganoticias Prime (606.031 personas promedio por minuto). Todos estos programas se instalaron en los primeros lugares del top 10 mensual.

Todo sobre Mega