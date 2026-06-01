¿Quién es Ema? Constanza Mackenna habla de su personaje que acompañó a Coke antes de morir en RDS

01 jun. 2026 - 13:40 hrs.

En el capítulo donde se vivió la muerte de Coke (Diego Muñoz), hubo un personaje que no pasó desapercibido para la audiencia.

Se trata de Ema, quien es personificada por la actriz Constanza Mackenna que conversó con el equipo digital de Mega y entregó detalles de su rol en Reunión de Superados.

¿Cómo será el personaje de Constanza Mackenna en Reunión de Superados?

"Es una barwoman que está en los últimos minutos de vida de Coke", comentó la actriz, indicando que termina siendo una confidente del agente inmobiliario, quien le cuenta "que ha hecho todo mal y que su mujer está con otra persona".

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Además, agregó que Manuel (Mario Horton) vuelve al bar directamente a verla, puesto que sabe que "fue la última persona con la que estuvo Coke".

Finalmente, la actriz dijo estar contenta de sumarse a la teleserie nocturna de Mega y dejó entrever un posible interés amoroso dentro de la novela.

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