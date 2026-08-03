Neme compara polémica fiesta en Valle Las Trancas con rescate de "El Chino": "Es insensato"

03 ag. 2026 - 12:08 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, comparó la polémica fiesta en el Valle Las Trancas en la Región de Ñuble con el rescate de "El Chino" en el Cajón del Maipo.

Fue la noche del sábado 1 de agosto cuando la carpa principal colapsó y cayó sobre los asistentes, debido a la intensa nevazón que se registró por un sistema frontal.

Neme cuestiona polémica fiesta en Valle Las Trancas

Por lo mismo, el comunicador mencionó que "uno puede atender ciertos factores que son de fuerza mayor; aquí estamos enfrentándonos al mismo caso de 'El Chino' en el refugio".

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En esa misma línea, aseguró que realizar una fiesta electrónica no es de primera necesidad. "Con todo el cariño del mundo, pero uno entenderá que si va a haber un esquema riesgoso, se puede reagendar, devolver las entradas para quienes no estén conformes", agregó.

"Me parece insensato lo que estamos viendo, por Dios", cerró un crítico José Antonio Neme, que minutos después reaccionó con molestia el tenso momento que vivió Roberto Saa con uno de los organizadores del evento.

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