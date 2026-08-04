Neme emplaza a Kast por ley de Infraestructura Crítica: "¿Por qué diablos su gobierno no impulsa el proyecto?"

04 ag. 2026 - 10:50 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, realizó un duro emplazamiento al Presidente José Antonio Kast por la ley de Infraestructura Crítica, que plantea desplegar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con el fin de proteger las instalaciones y servicios esenciales.

Neme habló en el matinal, donde comentaban sobre la medida que anunció la mandataria peruana, Keiko Fujimori, de desplegar en las calles a las FF.AA. para reforzar el control y seguridad.

La crítica de Neme

Precisamente, el comunicador indicó que "me parece muy doloroso que hoy día el gobierno no se case con esa idea, no se entiende y yo se lo preguntaría directamente al Presidente de la República".

Mega

"A usted, Presidente de la República, le quiero hablar. ¿Por qué diablos su gobierno no impulsa el proyecto de Infraestructura Crítica?, ¿cuál es el problema? Si las Fuerzas Armadas hasta donde yo sé, en Chile, son obedientes y no deliberantes", agregó el rostro de Mega.

El periodista dijo que era algo que esperaba la ciudadanía, expresando sus interrogantes sobre el viaje del mandatario a Perú: "¿Usted viajó a Perú a qué?, ¿a comer un ají de gallina con Keiko Fujimori? Porque me imagino que habrán intercambiado ideas".

"La mayoría o muchas personas que votaron por el presidente Kast lo hicieron, en parte, porque pensaron que esa agenda que contemplaba la participación, apoyo y asistencia militar en lugares críticos iba a ser el corazón del proyecto de gobierno en materia de seguridad", sentenció.

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