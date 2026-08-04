"Bájame la luz": Neme se desata bailando al ritmo de Madonna y Kylie Minogue

04 ag. 2026 - 14:30 hrs.

José Antonio Neme se "robó el show" y la atención del público durante el cierre de Mucho Gusto de este martes, luego que no aguantara las ganas de bailar.

Mientras el conductor del matinal y su compañera Marianne Schmidt daban por finalizado el programa, mencionó que en el WorldPride Ámsterdam 2026 se presentaron dos grandes divas de la música pop: Madonna y Kylie Minogue.

"Así que vamos a poner música de ambas y nos vamos bailando. Bájame la luz", expresó Neme para comenzar su show.

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Al comunicador se sumó la "Gringa", Alejandro Sepúlveda e incluso el único productor del matinal, "César".

El baile de Neme no pasó desapercibido, puesto que se desató por completo, dando luces de que ya queda poco para el fin de semana.

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