"Ese gallo es un mentiroso": Myriam temerá que Hingilberto engatuse a su hijo en el capítulo 123 de RDS
En el avance del capítulo 123 de Reunión de Superados, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) estará muy preocupada por Tito (Claudio Castellón) con su reciente cercanía a Hingilberto (Luis Dubó).
Su hijo no lo conoce tan bien con ella y aunque Alessandra (Julieta Bartolomé) no le quiera dar detalles, ella se pondrá firme: "Tiene derecho a que su mamá lo defienda de ese pelafustán. Ese gallo es un mentiroso, es un intrigante, lo va a embaucar".
Precisamente, el exfutbolista estará con su padre, revisando los recuerdos que Hingilberto guardó de sus tiempos de goleador.Ir a la siguiente nota
Max intentará provocar a Manuel
Saber que no avanzó la relación entre Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez) tendrá a Max (Álvaro Espinoza) de muy buen humor.
De hecho, aprovechará un encuentro con Morales en el colegio para provocarlo con comentarios mordaces: "Manolito, te bajó el pánico escénico. Otra cosa es con guitarra".Ve el capítulo en