"Ese gallo es un mentiroso": Myriam temerá que Hingilberto engatuse a su hijo en el capítulo 123 de RDS

07 may. 2026 - 23:30 hrs.

En el avance del capítulo 123 de Reunión de Superados, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) estará muy preocupada por Tito (Claudio Castellón) con su reciente cercanía a Hingilberto (Luis Dubó).

Su hijo no lo conoce tan bien con ella y aunque Alessandra (Julieta Bartolomé) no le quiera dar detalles, ella se pondrá firme: "Tiene derecho a que su mamá lo defienda de ese pelafustán. Ese gallo es un mentiroso, es un intrigante, lo va a embaucar".

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Precisamente, el exfutbolista estará con su padre, revisando los recuerdos que Hingilberto guardó de sus tiempos de goleador.

Reunión de Superados / Mega

Max intentará provocar a Manuel

Saber que no avanzó la relación entre Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez) tendrá a Max (Álvaro Espinoza) de muy buen humor.

De hecho, aprovechará un encuentro con Morales en el colegio para provocarlo con comentarios mordaces: "Manolito, te bajó el pánico escénico. Otra cosa es con guitarra".