Raúl intentó expulsar a Christian tras sospechar que otra vez anda en malos pasos en El Jardín de Olivia
En el capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) fue en persona al hotel donde se hospeda Christian (Juan José Gurruchaga) para obligarlo a que se aleje de Karina (Jacinta Rodríguez).
"Nosotros ya hablamos con la Silvia, tu hermana. Sabemos perfectamente cómo te estás gastando las lucas. Estás traficando, viejo", lanzó Guerrero con tono de pocos amigos.
"Ojito con lo que estás diciendo. Es muy grave esa acusación y yo me estoy ganando la plata honradamente. Que a ti te haya dado solo para cargar sacos de cemento, no es problema mío. (...) ¿Quién te crees para venirme a hablar golpeado de mi hija? Date en el pecho que la Gloria te agarró tirado en el piso, curagüilla".
Karina lo ve todo
Christian expulsó a Raúl de su habitación, desatándose una gresca en el pasillo.
Kari, quien iba a visitar a su padre, los descubrió en medio de la pelea. "¡Tío! ¿Qué te pasa? Suéltalo", dijo alarmada al ver a Raúl tan agresivo.