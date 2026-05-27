Elisa se desligó del plan de Joaquín para destruir la fundación en EJDO: "No voy a ser tu cómplice"

27 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) se enteró de los abusos sexuales que cometió Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) y que han estado fuera del ojo público. Más aún, supo que la fundación en la que trabaja se encarga de apoyar a algunas de sus víctimas.

Preocupada, llamó a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para confirmar esta información porque "ese viejo asqueroso va a salir libre y el único apoyo que tienen sus víctimas es la fundación que tú querías destruir".

Molesto, Undurraga recalcó que ella no debe cuestionar sus órdenes. "Tú tienes una pega nomás: tienes que conseguirme esa firma, lo demás no es asunto tuyo, ¿estamos?", señaló amenazante.

El Jardín de Olivia / Mega

Elisa se cuadra con las víctimas

Enseguida le recordó que ella se sumó a su plan porque tiene un objetivo: la salud de su madre. ¿Está dispuesta a dejar ir el dinero que le ofrece por principios?

La respuesta es sí. "Lo siento mucho, Joaquín, pero yo no voy a ser la responsable de que la fundación se vaya a la cres... Busca a otra persona que haga tu trabajo sucio, pero yo no voy a ser tu cómplice en esto", aseguró Elisa antes de cortar la llamada.