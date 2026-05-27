Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Elisa se desligó del plan de Joaquín para destruir la fundación en EJDO: "No voy a ser tu cómplice"

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) se enteró de los abusos sexuales que cometió Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) y que han estado fuera del ojo público. Más aún, supo que la fundación en la que trabaja se encarga de apoyar a algunas de sus víctimas. 

Preocupada, llamó a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para confirmar esta información porque "ese viejo asqueroso va a salir libre y el único apoyo que tienen sus víctimas es la fundación que tú querías destruir".

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Molesto, Undurraga recalcó que ella no debe cuestionar sus órdenes. "Tú tienes una pega nomás: tienes que conseguirme esa firma, lo demás no es asunto tuyo, ¿estamos?", señaló amenazante. 

El Jardín de Olivia / Mega
Ir a la siguiente nota

Elisa se cuadra con las víctimas

Enseguida le recordó que ella se sumó a su plan porque tiene un objetivo: la salud de su madre. ¿Está dispuesta a dejar ir el dinero que le ofrece por principios? 

La respuesta es sí. "Lo siento mucho, Joaquín, pero yo no voy a ser la responsable de que la fundación se vaya a la cres... Busca a otra persona que haga tu trabajo sucio, pero yo no voy a ser tu cómplice en esto", aseguró Elisa antes de cortar la llamada. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto