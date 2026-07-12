Quitó una de las "armas" a ladrón y la arrastraron: Adriana Barrientos es víctima de violento portonazo

12 jul. 2026 - 18:02 hrs.

La panelista de farándula, Adriana Barrientos, fue víctima de un violento portonazo durante este domingo por la tarde, siendo golpeada en el acto.

Precisamente, la noticia fue dada a conocer por Danilo 21, reconocido comentarista de espectáculos, quien afirmó que Adriana Barrientos fue víctima de portonazo por un grupo de sujetos en un auto blanco, los que además la golpearon.

En concreto, el especialista comentó en su canal de noticias que cerca de las 3 de la tarde salió a una farmacia, instancia en la que entre cuatro a cinco sujetos la hacen bajar, forcejean, le quitan el auto, un reloj, así como otras pertenencias.

La arrastraron por el suelo

Dicho esto, Danilo 21 explicó que la arrastraron por el suelo, quedando con raspaduras, así como algunos golpes en la cara y un intenso dolor en el cuerpo.

Asimismo, informó que estaba en la Clínica Alemana con su hermano y un amigo. De igual forma, subió un video que envió la panelista donde declaró que "estoy con heridas, con algunas heridas en la mano, ahí (en la rodilla) y parece que se me dislocó el hombro, qué pésima tarde de domingo. Ahora voy a ver qué me pasó en el hombro porque tenía una subluxación, así que no sé en qué habrá quedado el tema".

"Lo peor de todo es que la única arma que le pude quitar a uno de los niños era de plástico", afirmó en otro video, con evidente dolor en su hombro.

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