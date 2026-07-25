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'Mis cachitos favoritos': Florencia Araneda comparte peinado caribeño con sus hermanos en una isla tropical Instagram @floaraneda

"Mis cachitos favoritos": Florencia Araneda comparte peinado caribeño con sus hermanos en una isla tropical

  • Por Morella Rivas

Florencia Araneda está disfrutando unas vacaciones soñadas en la Isla de Roatán en Honduras, donde se la ha visto tomar el sol y deleitarse con los paradisiacos paisajes. 

Desde allí, la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza compartió unas imágenes que demuestran su conexión con otros dos miembros de su familia.

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Los peinados a juego de Florencia Araneda y sus hermanos

Como en muchos destinos tropicales y caribeños, en la Isla de Roatán el trenzado de cabello es una tradición entre los turistas. Y Florencia Araneda se sumó a esta costumbre, como se vio en una de sus historias de Instagram.

Instagram @floaraneda

La modelo apareció con el cabello parcialmente trenzado a uno de sus lados, aunque no fue la única. En otra publicación se ve a sus hermanos Vicente y Benjamín abrazados bajo una sombrilla en la playa, ambos con los típicos peinados costeros.

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Florencia además dedicó una historia al más pequeño de la familia con un close up de sus moñitos pegados a la cabeza. "Mis cachitos favoritos", escribió con ternura.

Instagram @floaraneda

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