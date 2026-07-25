"Mis cachitos favoritos": Florencia Araneda comparte peinado caribeño con sus hermanos en una isla tropical

25 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Florencia Araneda está disfrutando unas vacaciones soñadas en la Isla de Roatán en Honduras, donde se la ha visto tomar el sol y deleitarse con los paradisiacos paisajes.

Desde allí, la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza compartió unas imágenes que demuestran su conexión con otros dos miembros de su familia.

Los peinados a juego de Florencia Araneda y sus hermanos

Como en muchos destinos tropicales y caribeños, en la Isla de Roatán el trenzado de cabello es una tradición entre los turistas. Y Florencia Araneda se sumó a esta costumbre, como se vio en una de sus historias de Instagram.

Instagram @floaraneda

La modelo apareció con el cabello parcialmente trenzado a uno de sus lados, aunque no fue la única. En otra publicación se ve a sus hermanos Vicente y Benjamín abrazados bajo una sombrilla en la playa, ambos con los típicos peinados costeros.

Florencia además dedicó una historia al más pequeño de la familia con un close up de sus moñitos pegados a la cabeza. "Mis cachitos favoritos", escribió con ternura.

Instagram @floaraneda

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