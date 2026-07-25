"Siento que no soy yo": La Carlita vive su "evento canónico" al adaptarse a nuevo cambio de look

25 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Adaptarse a un cambio de look es un proceso que toma tiempo y La Carlita es testigo de esto. La influencer atraviesa lo que ella misma define como "un evento canónico", tras dejar atrás su característico cabello rubio claro.

"Todavía no me acostumbro", expresó en un video que publicó en su cuenta de Instagram. A pesar de esto, comentó que le gusta bastante su transformación, especialmente porque ahora luce "más seria".

¿Cómo se adapta La Carlita a su nuevo look?

"Me miro en el espejo y digo 'soy un caballero, un rockero', pero igual me gusta", aseguró la creadora de contenido en su publicación. "Ahora soy como La Carlita empresaria, Carlita gana mucho dinero", resaltó con humor.

Instagram @c4rliita

"Me cuesta acostumbrarme. Siento que no soy yo. Igual tienen que entender que yo llevo muchos años rubia, entonces ahora que estoy castaña siento que soy una señora", agregó.

Su cambio de look, sin embargo, encantó por completo a sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle diversos halagos: "Amiga, es rubio, solo que otro tono más oscuro, te queda hermoso", "Te quedó precioso el color", "No, es que te ves bomba", entre otros.

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