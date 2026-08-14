¿Kaoto siente amor hacia Ludmila o solo es estrategia?: El Juicio de los Ex Digital debate sobre la pareja

14 ag. 2026 - 01:26 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, los invitados analizaron el vínculo que han desarrollado Kaoto y Ludmila Ksenofontova en Volverías con tu Ex? 2, poniendo especial atención en las verdaderas intenciones del participante.

Bajo la conducción de Michael Roldán, los panelistas fueron consultados sobre si Kaoto realmente siente amor por Ludmila o si su relación responde principalmente a una estrategia para ganar protagonismo dentro del reality. Ante esta pregunta, tanto Soyorly como Dominique Claude se mostraron críticos con el participante.

¿Kaoto siente amor hacia Ludmila o solo es estrategia?

El creador de contenido destacó la actitud que ha mostrado Ludmila durante esta nueva etapa, aunque descartó que exista amor por parte de Kaoto.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

"De Kaoto yo no espero absolutamente nada, ahí no hay nada de amor, ahí no hay nada de amor. Me encanta Ludmila porque está suelta como gabete… Eso me encanta de Ludmila, se lo está disfrutando, pero Kaoto para mí es estrategia", expresó.

En esa misma línea, Soyorly aseguró que el participante estaría aprovechando su vínculo con la joven para ganar protagonismo dentro del programa. "Él está buscando tener pantalla a través de este reality y creo que Ludmila es ese punto a su favor y lo está aprovechando, pero no, nada de amor", agregó.

Por su parte, Dominique Claude también apuntó a una supuesta estrategia por parte de Kaoto y manifestó su preocupación por Ludmila, considerando que viene saliendo de una extensa relación.

"Para Kaoto es estrategia. Para Kaoto, lamentablemente, Ludmila, y me da mucha pena decirlo, pero es un pedazo de carne, así de simple, y me da mucha pena por Ludmila, porque viene saliendo una relación de 17 años con alguien tóxico", señaló.

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