El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 3: El reingreso de Álvaro Ballero tras el beso entre Ludmila y Kaoto

14 ag. 2026 - 01:29 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, el espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que deja Volverías con tu Ex? 2.

En esta oportunidad, el programa estuvo marcado por el análisis de los últimos acontecimientos del reality, especialmente el reingreso de Álvaro Ballero y su reacción ante el acercamiento entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto.

A lo largo de la conversación, los panelistas abordaron las situaciones que han marcado la convivencia durante los últimos días, además de las distintas reacciones que han generado los vínculos y conflictos entre los participantes.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

El vínculo entre Ludmila y Kaoto

Uno de los temas principales fue el acercamiento entre Ludmila y Kaoto, analizando las verdaderas intenciones detrás de su relación.

Asimismo, Danilo 21 entregó su perspectiva sobre la actitud de Ballero y las contradicciones que, a su juicio, ha mostrado frente a Ludmila luego de su reingreso al reality.

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