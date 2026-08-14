Tras su reingreso al reality: Danilo 21 cuestionó a Álvaro Ballero por sus acciones contra Ludmila

14 ag. 2026 - 00:50 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex Digital, Danilo 21 entregó su opinión sobre Álvaro Ballero tras su reingreso a Volverías con tu Ex? 2, luego del beso entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto.

Durante la conversación, uno de los panelistas aseguró sentir compasión por el exparticipante. Sin embargo, Danilo 21 cuestionó esta postura y aseguró que algunas de las acciones de Ballero le generan extrañeza por considerarlas contradictorias.

Danilo 21 cuestionó la actitud de Álvaro Ballero

Danilo 21 recordó que, antes de abandonar el reality, Ballero le había expresado a Ludmila que quería que fuera feliz y que tuviera libertad. "Álvaro, ¿qué le dijo cuando se fue? Que fuera feliz. Él mismo le dijo. Quería ser libre, que fuera libre. Después llega y le molesta", señaló.

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En esa línea, también recordó las disculpas públicas de Ballero y sus posteriores interacciones en redes sociales con publicaciones relacionadas con Ludmila. "Pidió disculpas en sus redes sociales, y después le estuvo dando me gusta, comentario, hace muy poco que decían que las rusas son tal por cuales", afirmó.

Finalmente, Danilo 21 aseguró que recientemente Ballero incluso habría dado "me gusta" a comentarios en contra de Ludmila, situación que, según explicó, le genera dudas respecto de la actitud que ha mantenido el exparticipante.

"De hecho, hace como un día, dos días le dio me gusta a unos comentarios también en contra de Ludmila, en su fotografía", sostuvo.

A raíz de estos antecedentes, el panelista descartó sentir compasión por Ballero y cuestionó la diferencia entre sus declaraciones públicas y sus acciones posteriores. "Entonces, ahí es donde yo digo, no siento como algún tipo de compasión con Álvaro, porque me genera mucha extrañeza eso… Me genera mucho esa contradicción de pido disculpas, estamos bien y después la ataco, no entiendo", concluyó.

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