El Juicio de los Ex - Capítulo 7: Sofía Latorre responde sobre Rai Cerda y Estefi Marquis tras su eliminación

02 jul. 2026 - 01:13 hrs.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.

La jornada estuvo marcada por la participación de Sofía Latorre, la reciente eliminada del encierro, quien repasó algunos de los momentos más difíciles que vivió junto a Raimundo Cerda durante su paso por el reality, incluyendo la comentada dinámica en la que él decidió no darle un beso.

Además, la exchica reality profundizó en su relación con Rai y reconoció que, pese a los conflictos que enfrentaron dentro de la casona, sí tuvo la intención de darse una nueva oportunidad con su expareja.

El Juicio de los Ex / MEGA

Sofía Latorre y sus conflictos con Estefi Marquis

Sofía Latorre también revivió los diversos conflictos que protagonizó con Estefi Marquis al interior del encierro, entregando su versión sobre los constantes enfrentamientos que ambas mantuvieron durante la convivencia.

Asimismo, Sofía opinó sobre el actual equipo que conforman Rai Cerda, Kaoto y Estefi Marquis dentro del reality.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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