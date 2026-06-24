"Me molestó que me negara": Francisca Madrid cuenta su versión de su vínculo con Claudio Rojas
En el tercer capítulo de El Juicio de los Ex, Danilo 21 presentó a Francisca Madrid, la joven que asegura haber estado con Claudio Rojas antes de ingresar a Volverías Con Tu Ex? 2.
Danilo 21, panelista estable del programa, se habría contactado con la joven para conocer detalles del vínculo que habría forjado con el abogado.
Las declaraciones de Francisca Madrid
Tras ingresar desde el público al set, Francisca recalcó que lo que a ella le molestó y la llevó a estar en El Juicio de los Ex es que "Con Claudio salimos y quedamos en decir que no había pasado mucho porque él tenía que entrar soltero... Yo dije: "Ya, ok, voy a decir que somos amigos, que no pasó nada", y después veo el reality, y se le ocurre decir que no, que no había pasado ni siquiera un beso".Ir a la siguiente nota
"Ahí fue donde yo me enojé porque dije: 'Perdóname, estás en un reality, estás en la tele, le vas a mentir a todo Chile y más encima a ella (Hurubachi Pardo), pobrecita, que te está creyendo todo'", aclaró.
Posteriormente afirmó que "me molesta que me negara", y agregó que el acuerdo solo era que él ingresaba soltero, más no mentir respecto a que pasó algo con ella.
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