"Los queremos, los apoyamos": El emotivo discurso de Julio César Rodríguez a Venezuela tras reciente terremoto

30 jun. 2026 - 01:33 hrs.

Este lunes, en El Juicio de los Ex, Julio César Rodríguez dedicó un emotivo mensaje al pueblo venezolano tras el reciente terremoto que afectó al país, aprovechando la transmisión para expresar su solidaridad con quienes atraviesan este difícil momento.

El conductor tomó unos minutos del programa para enviar un afectuoso saludo a las personas afectadas.

Julio César Rodríguez envió un mensaje de apoyo a Venezuela

"Bueno, aprovecho de que aquí le mandamos un abrazo gigante y de todo corazón. Con amor, con cariño a toda la gente en Venezuela que lo está pasando mal y, como chilenos, sabemos lo que es vivir un terremoto. Ellos han vivido una situación extrema, tremenda, terrible", expresó.

El Juicio de los Ex / MEGA

En esa línea, el animador destacó que espacios como Volverías con tu Ex? 2 buscan entregar un momento de distracción en medio de las dificultades cotidianas.

"Nosotros hacemos un humilde programa de entretención. Lo único que queremos hacer es un programa de entretención... para pasarlo bien, para que se diviertan, para que la gente hable de otras cosas, para eche la talla y se entretenga", señaló.

Finalmente, Julio César Rodríguez volvió a dedicar unas palabras al pueblo venezolano y llamó a disfrutar la vida, sin perder de vista lo verdaderamente importante.

"Desde acá, cariños, abrazos inmensos a Venezuela. Disfrutemos la vida, pasémoslo bien... Los queremos, los apoyamos, estamos ayudando en todo lo que podemos y fuerza para salir adelante. Sabemos que las pérdidas de vida son irreparables", concluyó.

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