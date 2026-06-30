"Las mujeres merecen respeto": Madre de Nicole Moreno cuestiona a Luis Mateucci por el trato hacia su hija

30 jun. 2026 - 01:10 hrs.

Este lunes, en El Juicio de los Ex, María Angélica Moreno, madre de Nicole Moreno, se refirió al trato que ha recibido su hija por parte de Luis Mateucci al interior de Volverías con tu Ex? 2.

Sobre este tema, la invitada al programa reconoció que no le ha gustado la forma en que Mateucci ha tratado a su hija dentro del reality y aseguró que, como madre, la situación le preocupa.

La mamá de Luli cuestionó el trato de Luis Mateucci

"La verdad, no me ha gustado, no me ha gustado cómo trata a Nicole. Como mamá, no me ha gustado", expresó.

El Juicio de los Ex / MEGA

Además, sostuvo que comprende la reacción que tuvo Luli al enfrentarlo durante uno de los últimos capítulos del reality. "Por eso Nicole lo enfrentó el otro día. Por lo mismo, porque Nicole... yo creo que todas las mujeres merecen respeto", afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a mantener el respeto incluso en medio de los conflictos de pareja. "Puede estar muy enojada la pareja, pero igual tiene que haber respeto ante todo y comunicación, para no llegar a ser agresivos", concluyó.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre El Juicio de los Ex