"Te siento tan familiar": Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero se besan apasionadamente en el cuarto oscuro

29 jun. 2026 - 22:58 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero protagonizaron un apasionado momento en el reality.

Luego de ganar una actividad, la expareja tuvo la oportunidad de ingresar al cuarto oscuro, donde se dejó llevar por sus sentimientos y terminó compartiendo un intenso beso.

Ludmila cuestionó el beso

Tras este apasionado momento, Ludmila quedó pensativa y no dudó en sincerarse con su expareja. "Qué raro besarte", le comentó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Ante estas palabras, Ballero le preguntó si realmente le había gustado el beso, instancia que la rusa aprovechó para expresar lo que estaba sintiendo.

"Sí, es que yo como que te siento tan familiar. Es como un beso de siempre, como que no... como si no pasara nada, digo, como si no hubiera pasado el tiempo", expresó. Frente a esto, Álvaro le respondió que simplemente había que dejar fluir las cosas.