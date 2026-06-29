"Te siento tan familiar": Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero se besan apasionadamente en el cuarto oscuro
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero protagonizaron un apasionado momento en el reality.
Luego de ganar una actividad, la expareja tuvo la oportunidad de ingresar al cuarto oscuro, donde se dejó llevar por sus sentimientos y terminó compartiendo un intenso beso.
Ludmila cuestionó el beso
Tras este apasionado momento, Ludmila quedó pensativa y no dudó en sincerarse con su expareja. "Qué raro besarte", le comentó.
Ante estas palabras, Ballero le preguntó si realmente le había gustado el beso, instancia que la rusa aprovechó para expresar lo que estaba sintiendo.
"Sí, es que yo como que te siento tan familiar. Es como un beso de siempre, como que no... como si no pasara nada, digo, como si no hubiera pasado el tiempo", expresó. Frente a esto, Álvaro le respondió que simplemente había que dejar fluir las cosas.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
"Le sale mejor a Oriana": Nicole Moreno encaró sin filtro a Bárbara Córdoba en Volverías con tu Ex? 2
-
Yasmín Valdés desató todo: Sofía Latorre se enfrascó en dura pelea con varias participantes de la casona
-
Bárbara Córdoba pidió explicaciones a Luis Mateucci por raro y áspero acercamiento a Nicole Moreno
-
Bárbara Córdoba y Yasmín Valdés tienen inesperada pelea por un plato de comida: "Si no pudiste retener..."
-
La sensible historia de Bárbara Córdoba tras revelar que sufrió una pérdida: "Me dio una depresión muy grande"
-
Pidieron cortar la grabación: El íntimo y acalorado masaje de Álvaro Ballero a Ludmila Ksenofontova