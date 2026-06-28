Bárbara Córdoba pidió explicaciones a Luis Mateucci por raro y áspero acercamiento a Nicole Moreno

28 jun. 2026 - 23:30 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba se muestra muy molesta con Luis Mateucci, ya que es muy rara su relación con Nicole Moreno.



Y es que la modelo nota que el vínculo entre Mateucci y Moreno es muy complejo. A veces se odian, a veces se quieren, y esto molesta a Bárbara, ya que siente que a veces es ella la que queda mal.

"¿Qué onda vos con ella?", pregunta Bárbara, a lo que Luis responde que es ella la que a veces habla bien y a veces mal, pero eso no significa que la va a ignorar por completo.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Bárbara pide explicaciones a Luis

Enseguida, Guarén se mete en la conversación y pregunta si Mateucci se está poniendo celoso por la cita que tendrá Bárbara con Mariano, pero él dice que no, que el problema no es él, sino ella.

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"El problema no soy yo, que ahora anda enamorado de Nicole... te estoy observando Luis Mateucci", cierra Córdoba.