Sofía Latorre peleará con Bárbara Córdoba, Estefanía Marquis y Huru Pardo por inesperado beso en una actividad

28 jun. 2026 - 00:15 hrs.

En el avance del capítulo 16 de Volverías Con Tu Ex? 2, se vivirá un intenso enfrentamiento entre Sofía Latorre y Bárbara Córdoba, misma pelea que terminará salpicando a Hurubachi Pardo y Estefanía Marquis.

Todo comenzará cuando Yasmín Valdés, encerrada en una jaula con Rai Cerda, le robe un beso al modelo, lo que molestará a Sofía Latorre, quien afirmará que por fin pudo ver su cara y que ahora le tocaría a ella la venganza.

¿El escogido para la venganza? Luis Mateucci. Sin embargo, esto no caerá bien a Bárbara Córdoba, la que encarará a Latorre en el mismo instante, mientras que Hurubachi afirmará a la modelo que Sofía siempre fue una "Judas".

Volverías con tu ex 2 / MEGA

¿Qué tendrá la maleta?

Asimismo, una alarma sorprenderá a los participantes de Volverías Con Tu Ex? 2, quienes saldrán a mirar y verán que en el exterior hay una maleta celeste.

De inmediato, todos se acercarán a la maleta, la dejarán de costado y la abrirán, sorprendiéndose con lo que se encontrará en su interior.