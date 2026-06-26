Ludmila Ksenofontova reclamará a Álvaro Ballero por la imagen que ha dejado de ella: "No soy así"

26 jun. 2026 - 00:12 hrs.

En el avance del capítulo 15 de Volverías Con Tu Ex? 2, Ludmila Ksenofontova reclamará a Álvaro Ballero por la imagen que dejó de ella ante el público general.

Y es que Ballero recalcará que, en caso de volver, lo que más le costaría sería regar la "plantita del cariño", a lo que Ludmila aclarará que era él quien jamás le hacía cariño o tenía muestras de afecto, a excepción de cuando estaba la familia.

"A todo el mundo me presentaste como la mujer fría, como de hielo, y yo creo que en realidad no soy así... Yo tengo mucha angustia adentro, de todo lo que pasó", reclamará Ludmila.

Una candente competencia de salvación

Por otra parte, las parejas serán parte de una intensa competencia de salvación donde las mujeres tendrán que dar lo mejor de sí mismas para liberar a sus parejas, quienes se encontrarán encerradas en un círculo de fuego.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Asimismo, se podrá ver un inesperado acercamiento entre Mariano Brozincevic y Bárbara Córdoba, quienes compartirán su lado espiritual.