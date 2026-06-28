La sensible historia de Bárbara Córdoba tras revelar que sufrió una pérdida: "Me dio una depresión muy grande"

28 jun. 2026 - 23:10 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba decidió hablar sobre uno de los episodios más complejos de su vida: la pérdida de su bebé.

Toda esta situación la contó durante una cena con Mariano Brozincevic, a quien optó por contar todo lo que había pasado en esta etapa, período en el que sufrió mucho.

"Bueno, yo perdí un hijo y fue muy difícil, yo tuve una cesárea donde estaba embarazada y perdí al bebé, y fue muy dark (oscuro)", dijo en un comienzo Bárbara.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Bárbara Córdoba habla de su pérdida

Brozincevic no quedó indiferente ante esta historia y se acercó a ella para darle un abrazo, ya que la modelo se había emocionado en medio de su relato.

Tras recibir el apoyo de Mariano, Bárbara siguió: "En ese proceso, decidí, en vez de duelas, tapar; tapé eso con más trabajo y, a medida que me iba metiendo más en mi trabajo, me empecé a dar cuenta que los proyectos que desarrollaba los perdía".

"Siempre el tema de la pérdida era el patrón en común, no paraba a hacer los duelos de nada y me dio una depresión muy grande porque decía que todo lo pierdo, mis hijos, mis trabajos, así que generalizaba mucho", expresó.

En esa línea, Bárbara contó que un amigo la impulsó a ir al psiquiatra o a Reiki, siendo esta última opción la que tomó Córdoba y que cambió su vida.