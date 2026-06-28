Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

La sensible historia de Bárbara Córdoba tras revelar que sufrió una pérdida: "Me dio una depresión muy grande"

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba decidió hablar sobre uno de los episodios más complejos de su vida: la pérdida de su bebé. 

Toda esta situación la contó durante una cena con Mariano Brozincevic, a quien optó por contar todo lo que había pasado en esta etapa, período en el que sufrió mucho. 

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Bueno, yo perdí un hijo y fue muy difícil, yo tuve una cesárea donde estaba embarazada y perdí al bebé, y fue muy dark (oscuro)", dijo en un comienzo Bárbara. 

Bárbara Córdoba
Volverías con tu ex 2 / MEGA

Bárbara Córdoba habla de su pérdida

Brozincevic no quedó indiferente ante esta historia y se acercó a ella para darle un abrazo, ya que la modelo se había emocionado en medio de su relato.

Ir a la siguiente nota

Tras recibir el apoyo de Mariano, Bárbara siguió: "En ese proceso, decidí, en vez de duelas, tapar; tapé eso con más trabajo y, a medida que me iba metiendo más en mi trabajo, me empecé a dar cuenta que los proyectos que desarrollaba los perdía".

"Siempre el tema de la pérdida era el patrón en común, no paraba a hacer los duelos de nada y me dio una depresión muy grande porque decía que todo lo pierdo, mis hijos, mis trabajos, así que generalizaba mucho", expresó. 

En esa línea, Bárbara contó que un amigo la impulsó a ir al psiquiatra o a Reiki, siendo esta última opción la que tomó Córdoba y que cambió su vida. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos