La sensible historia de Bárbara Córdoba tras revelar que sufrió una pérdida: "Me dio una depresión muy grande"
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba decidió hablar sobre uno de los episodios más complejos de su vida: la pérdida de su bebé.
Toda esta situación la contó durante una cena con Mariano Brozincevic, a quien optó por contar todo lo que había pasado en esta etapa, período en el que sufrió mucho.
"Bueno, yo perdí un hijo y fue muy difícil, yo tuve una cesárea donde estaba embarazada y perdí al bebé, y fue muy dark (oscuro)", dijo en un comienzo Bárbara.
Bárbara Córdoba habla de su pérdida
Brozincevic no quedó indiferente ante esta historia y se acercó a ella para darle un abrazo, ya que la modelo se había emocionado en medio de su relato.
Tras recibir el apoyo de Mariano, Bárbara siguió: "En ese proceso, decidí, en vez de duelas, tapar; tapé eso con más trabajo y, a medida que me iba metiendo más en mi trabajo, me empecé a dar cuenta que los proyectos que desarrollaba los perdía".
"Siempre el tema de la pérdida era el patrón en común, no paraba a hacer los duelos de nada y me dio una depresión muy grande porque decía que todo lo pierdo, mis hijos, mis trabajos, así que generalizaba mucho", expresó.
En esa línea, Bárbara contó que un amigo la impulsó a ir al psiquiatra o a Reiki, siendo esta última opción la que tomó Córdoba y que cambió su vida.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Pidieron cortar la grabación: El íntimo y acalorado masaje de Álvaro Ballero a Ludmila Ksenofontova
-
Nicole Moreno arremetió sin filtros contra Bárbara Córdoba por criticar su uso del vaper
-
Guarén confiesa a Nico Solabarrieta sus ganas de ser madre antes de los 30: "Yo siento que nací para criar"
-
"Nadie sabe lo que sufrí afuera": Sofía Latorre acusa a Estefanía Marquis de una nueva infidelidad
-
"Si quieres parecer tonta, es cosa tuya": Hurubachi Pardo se cansa de Sofía Latorre y saca la voz contra ella
-
Nicole Moreno arremete contra Luis Mateucci: "Te metes conmigo, yo empiezo a hablar"