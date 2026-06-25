Guarén confiesa a Nico Solabarrieta sus ganas de ser madre antes de los 30: "Yo siento que nací para criar"

25 jun. 2026 - 23:20 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Guarén confesó a Nicolás Solabarrieta que tiene muchas ganas de ser mamá.

Y es que en una íntima conversación, Guarén explicó a Solabarrieta que su vida ha cambiado bastante durante el último tiempo, logrando tener otra perspectiva de su vida incluso en experiencias como Volverías Con Tu Ex.

"Creo que he logrado todo lo que me he propuesto, pero ya cumplí 27, voy camino a los 28 y quiero centrarme; me muero ser mamá a los treinta y algo", expresó la joven influencer.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Guarén quiere ser mamá

De inmediato, Nicolás frenó a Guarén y le dijo que ser mamá significa que "eso es dejar de lado todo el resto, no más viajes, no más tus arrancadas de ya, me voy a la mier... y chao y dejo todo atrás y no tengo preocupaciones. Ahí literalmente te cambia tu vida a solo tu hija. ¿Estás lista?".

Ante esto, Guarén afirmó que sí estaba lista: "Yo siento que nací para criar, veo a la Ludmila y te juro que digo eso es lo que yo quiero".

De todas formas, declaró que empezaría criando a un perrito, algo con lo que estuvo de acuerdo Nicolás Solabarrieta.