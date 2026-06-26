Nicole Moreno arremetió sin filtros contra Bárbara Córdoba por criticar su uso del vaper
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno explotó en contra de Bárbara Córdoba por hablar de su estilo de vida y de ocupar vaper.
Precisamente, en una actividad anónima, alguien criticó a la modelo fitness por promover la vida saludable, pero estar vapeando constantemente, algo que para muchos es peor que fumar cigarro.
Por lo mismo, el resto de los participantes decide comentar la situación al rato después, donde Rai Cerda aclaró que el vaper es de lo más tóxico, pero también hay algunos con infusiones.
Nicole Moreno arremete contra Bárbara
"Eso es electrónico, eso tiene una batería, eso no puede ser positivo para tu cuerpo en ninguna manera. Tomáte las vitaminas así, pero el sistema no es saludable", dijo Bárbara.
Estas declaraciones justo las escuchó Nicole, quien la encaró de inmediato: "¿Qué no es saludable? ¿El vaper? ¿Y es saludable comer una vez al día?", mientras Bárbara se defendía.
Enseguida la deja, pero al rato vuelve y le dice otra vez: "¿Y es saludable las pastillas que tomas en las fiestas electrónicas?".
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