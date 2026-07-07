Julio César Rodríguez relata el origen del quiebre entre Austin y Flavia: Fue el día de su cumpleaños

07 jul. 2026 - 00:48 hrs.

Este lunes, en un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Julio César Rodríguez entregó detalles sobre el quiebre amoroso entre Austin Palao y Flavia Laos, luego de que ambos coincidieran nuevamente en Volverías con tu Ex? 2.

Según relató el animador, todo ocurrió cuando la influencer peruana recibió la oportunidad de participar en el reality de Netflix "Too Hot to Handle", situación que habría generado un quiebre en la confianza de la pareja.

El doloroso quiebre de Austin Palao y Flavia Laos

"Él ve un momento, él se fija que le llega un mensaje del casting y ella le dice que es de la hermana", comenzó explicando.

El Juicio de los Ex / MEGA

Sin embargo, Rodríguez aseguró que, días después, Austin descubrió la verdad. "Cuando él le dice: '¿Te llegó un mensaje de un casting de este reality?', ella dice: 'No, es para mi hermana, es mi hermana la que va a entrar'. Y ahí después pasan los días y, el último día cuando se va a ir ella, le dice: 'Me voy al reality'", relató.

Además, Julio César Rodríguez reveló que la noticia fue especialmente difícil para Austin, ya que la conversación ocurrió en el día de su cumpleaños.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre El Juicio de los Ex