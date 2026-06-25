El Juicio de los ex lideró en rating: Estos fueron los resultados de su primera semana al aire

El Juicio de los ex

25 jun. 2026 - 13:25 hrs.

El Juicio de los Ex cerró anoche una exitosa primera semana al aire, el programa se impuso ante su competencia con un rating consolidado view de 328.064 personas por minuto.

En el mismo horario, CHV alcanzó 285.709 personas por minuto, Canal 13 obtuvo 243.002 y TVN registró 103.080 personas por minuto.

El Juicio de los ex lidera en su primera semana

El éxito del espacio de análisis y debate sobre Volverías con tu ex? 2 también se ha reflejado en el mundo digital. En apenas una semana, los contenidos de El Juicio de los Ex acumularon cerca de 18 millones de visualizaciones en plataformas digitales, confirmando el alto interés que genera entre los seguidores del reality.

Capítulo a capítulo, el programa se ha convertido en el punto de encuentro para debatir los momentos más comentados de Volverías con tu ex? 2, abordando las relaciones que más conversación han generado dentro y fuera de la casona. Entre ellas, la posible reconciliación entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, la compleja historia de Claudio Rojas y Hurubachi Pardo, y el intenso vínculo entre Raimundo Cerda y Sofía Latorre, marcado por la permanente sombra de Faloon Larraguibel.

Con cifras que respaldan su impacto tanto en televisión como en plataformas digitales, El Juicio de los Ex se consolida como líder del rating en su horario y como el complemento perfecto para seguir analizando, comentando y reviviendo cada uno de los conflictos, romances y polémicas que marcan el reality del que todos hablan.

El juicio de los ex, con la animación de Julio César Rodríguez y el panel conformado por Oriana Marzoli, el creador de contenidos Danilo 21 y el psicólogo Sergio Schilling.

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