Exitoso primer ciclo: El Juicio de los Ex culmina mañana su primera entrega con emocionante capítulo

07 jul. 2026 - 14:00 hrs.

El Juicio de los Ex culminará mañana miércoles 8 de julio su exitoso primer ciclo de 10 capítulos en televisión abierta para continuar ahora en su versión digital.

Durante este periodo de emisión en su horario de trasnoche, el espacio ha alcanzado una audiencia promedio de 312.677 personas por minuto, con un alcance de 2.361.815 personas que han conectado con su contenido.

A eso se suma un registro digital de 42.924.606 visualizaciones en las diferentes plataformas digitales de Mega.

Exitoso primer ciclo de El Juicio de los Ex

En su primer ciclo, El Juicio de los Ex cumplió con su objetivo estratégico de amplificar, expandir y profundizar en las diversas historias que articulan a Volverías con tu ex? 2, el reality que hoy domina los índices de audiencia y del que todo Chile comenta.

El su nuevo ciclo, El Juicio de los Ex tiene contemplado regresar prontamente a través del ecosistema digital de Mega.

El Juicio de los Ex, con la animación de Julio César Rodríguez y el panel conformado por Oriana Marzoli, el creador de contenidos Danilo 21 y el psicólogo Sergio Schilling.

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