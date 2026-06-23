"Me vas a hacer llorar": Luis Mateucci emociona a Oriana Marzoli en contacto en vivo con la casona de VCTE 2
Un emotivo momento se vivió en el más reciente capítulo de El Juicio de los Ex, cuando Oriana Marzoli y Luis Mateucci protagonizaron una cariñosa conversación durante un contacto en vivo con la casona de Volverías con tu Ex? 2.
La venezolana aprovechó la instancia para dedicarle especiales palabras a su expareja, destacando el rol que ha tenido dentro del encierro.
"Estoy súper orgullosa, de verdad, me encanta. Él sabe que lo adoro. O sea, eres el prota absoluto de este reality, sabes que no hay nadie que te haga sombra", expresó Oriana.
Luis Mateucci emociona a Oriana Marzoli
La influencer continuó elogiando a Mateucci y aseguró que seguirá apoyándolo tanto en sus aciertos como en sus errores. "Estoy contigo en tus cagad..., perdón, o sea, en lo que hagas mal, en lo que hagas bien", comentó entre risas.
Además, dejó en evidencia el cariño que mantiene por el argentino pese al término de su relación sentimental. "Aquí he dicho que como novio no vales nada, pero que como amigo te adoro y, como tú dices, te banco en todas", agregó.Ir a la siguiente nota
Las palabras fueron recibidas con emoción por parte de Mateucci, quien respondió destacando la admiración que siente por Oriana. "Yo estoy muy contento de verla ahí, de verla en Chile nuevamente. Yo también me siento orgulloso. Siempre digo: Oriana hay una sola en el mundo, y la verdad que tenerla en Chile, a mí me siento orgulloso y contento de que esté ahí", señaló.
La respuesta del participante conmovió de inmediato a la panelista, quien no ocultó su emoción. "Ay, que me vas a hacer llorar", reaccionó Oriana.
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