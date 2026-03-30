Hijo de Luis Jara se casó en Argentina y desató la emoción del cantante chileno: "Fue un regalo inolvidable"

30 mar. 2026 - 11:10 hrs.

Este fin de semana, Luis Jara experimentó uno de los momentos que todo padre espera ver en su vida, y es que su hijo Nicolás contrajo matrimonio en Argentina con su pareja, Francoise Litvak.

Nicolás y Francoise estaban comprometidos desde enero del 2025, instancia en la que también decidieron contraer matrimonio en Mendoza, por lo que toda su familia viajó hasta el país vecino para este gran evento.

Fue así como Jara decidió publicar un carrusel con fotografías y videos de este importante momento para su familia, además de escribir un emotivo mensaje.

La emoción de Luis Jara por matrimonio de su hijo

"No hay palabras, ni nada en la vida que sea más importante que la felicidad de un hijo. La vida nos pone desafíos, obstáculos, una cotidianidad ruda. Sin embargo, nada puede botarte cuando el amor que te rodea es tan inmenso como la felicidad de nuestros hijos", expresó en un comienzo Lucho.

En esa línea, agradeció tanto a Nicolás como a Francoise por regalarle un fin de semana de ensueño con ambas familias.

"Siempre estaremos cerca para lo que necesiten. Gracias a este grupo humano que viajó de tantos lugares para acompañarlos. Gracias a la vida, fue un regalo inolvidable para todos. Que sean muy felices", cerró Jara, en un post donde distintas personalidades del mundo del espectáculo lo felicitaron.

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