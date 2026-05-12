Quena Rencoret reveló los desafíos de grabar Salvando a Ema, la primera teleserie vertical de Mega

12 may. 2026 - 12:30 hrs.

Salvando a Ema es la primera teleserie vertical de Mega, la cual conquistó al público con una trama protagonizada por Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María.

Recordemos que esta historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

Quena Rencoret, directora ejecutiva del Área Dramática de nuestro canal, destacó que todo el equipo se encuentra muy entusiasmado por este nuevo proyecto.

Mega

El desafío de los MegaShorts

"Están los actores muy contentos, el director, los productores. La verdad es que lo estamos pasando bien y creo que esa energía siempre se traspasa", reconoció.

En esa misma línea, mencionó que realizar una producción vertical "requiere otro tipo de concentración, de ver los planos de una manera diferente".

Por último, invitó a todos a seguir la cuenta de MegaShorts en redes sociales, donde "van a estar las mejores historias en vertical".

Todo sobre Salvando a Ema