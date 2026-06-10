Wilma González se toma con humor posible fecha del nacimiento de su hija: "Algo de magia y algo de caos"

10 jun. 2026 - 14:20 hrs.

Hace un par de días, Wilma González admitió que ya "cuenta los días" para la llegada de Martina, su segunda hija y primera con su esposo Nicolás Seguel.

Pero la influencer española decidió dejar de lado la impaciencia y tomar con humor la posible fecha de nacimiento de la bebita, quien, según dice, "ya no cabe" en su guata.

El divertido video de Wilma González

Wilma González compartió un divertido video para hacerles una consulta a sus seguidoras que ya son madres. "Si hay algo imprevisible es la fecha de parto, hay un día probable marcado, pero todo puede pasar", escribió en su post.

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"Las últimas semanas del embarazo tienen algo de magia y algo de caos. Crees que ya sabes cómo terminará la historia… hasta que cambia el plan", agregó.

"Y aquí estamos, a días de conocerte, Martina. Y por supuesto, esperándote con todo el amor del universo", diijo ates de dejar la pregunta para sus fans: "Mamás: ¿el final de su embarazo fue tal como lo habían planeado? Las leo".

En el registro, Wilma luce ropa deportiva mientras baila juguetonamente al ritmo del tema de Juan Gabriel "Será mañana", cuya letra alude a la incierta fecha en la que llegará el amor. "Me preguntan, "¿cuándo nace tu bebé? Automáticamente yo...", se lee sobre la grabación.

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