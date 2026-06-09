"Ya cuento los días": Wilma González confiesa cómo se siente en las semanas finales de su embarazo

09 jun. 2026 - 13:10 hrs.

Wilma González confesó que se siente un poco impaciente en las últimas semanas antes de dar a luz a su hija Martina, su primer bebé con su esposo Nicolás Seguel.

En una reflexión que compartió con sus seguidores de Instagram, la entrenadora española contrastó su actual espera con la que vivió durante el embarazo de su hijo Noah, de 15 años.

La reflexión de Wilma González a semanas de dar a luz

A lo largo de su segunda gestación, Wilma González ha estado compartiendo con sus fans cómo ha sido su experiencia y ahora que está en la etapa final, confiesa que el proceso es agotador.

Instagram @wilmagonzalezfit

"Ya no me acordaba de esta parte final del embarazo. De pasar a controles una vez al mes, a ir a la clínica más de un día a la semana. Monitoreos, exámenes, ecografías, controles planificación con la obstetra. Y sí, llega a ser cansador", admitió en un texto publicado en sus historias

"Pero al mismo tiempo me siento agradecida. Con Noah, que es mi vida y lo más lindo que hice en la vida, igual viví una experiencia muy distinta, con mucha menos contención y acompañamiento, incluso desde el equipo médico", detalló.

"Esta vez me he sentido escuchada, apoyada y cuidada durante todo el proceso. Así que, aunque ya cuento los días y el cansancio se nota, también intento disfrutar y agradecer estos últimos momentos antes de conocer a Martina", finalizó.

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