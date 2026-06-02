"Ya no cabes": El tierno video de Wilma González que muestra los movimientos de su bebé a semanas de dar a luz

02 jun. 2026 - 08:30 hrs.

Wilma González se encuentra en la última etapa de su embarazo. Por lo mismo, se ha volcado a sus redes sociales a informar constantemente sobre este hermoso momento que vive.

Y ahora que van poco más de ocho meses de gestación, el crecimiento de su pancita es más que notorio.

Así lo mostró la entrenadora fitness en sus historias de Instagram, donde evidenció el avance de su embarazo.

Wilma González sorprende con video de su pancita

En el video se puede ver la pancita de Wilma, mientras que Martina, quien viene en cambio, se mueve en ella.

"Cuando la pancita ya no es tan redonda y estética. Ya no cabes, Martina", escribió la española que espera a su segundo hijo, pero el primero con su esposo Nicolás Seguel.

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