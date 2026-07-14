"En un pestañear...": Así luce la pancita de Christell a sus 37 semanas de embarazo

14 jul. 2026 - 10:00 hrs.

La cantante nacional Christell Rodríguez subió un tierno video a sus redes sociales donde demostró cómo va su pancita de embarazada a sus 37 semanas.

Precisamente, hace unos meses atrás Christell anunció que estaba embarazada, hecho que la tenía muy feliz con su esposo Roberto Parra, con quien contrajo matrimonio en febrero del 2023.

En esta ocasión, la joven intérprete aprovechó su embarazo para sacar una canción que musicaliza el emotivo registro.

Así luce la pancita de Christell a las 37 semanas

"Y en un pestañear llegamos a las 37 semanas; solo Dios sabe cuándo llegará este bebecito al mundo", escribió la cantante e invitó a todos a escuchar su canción "Antes de llegar", la que habla del proceso que está viviendo en la actualidad.

En el video se puede ver a una Christell de pie, frente a una estufa y sobando su pancita de 37 semanas, la cual ya está demostrando el crecimiento del bebé en su interior.

Como era de esperar, amigos, familiares, cercanos y seguidoras de su música la felicitaron por lo linda que se ve, así como por las canciones que ha escrito para este momento de su vida.

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