Trabajador muere tras ser golpeado por un árbol mientras realizaba labores de despeje en Negrete
Durante la tarde de este jueves se confirmó el lamentable fallecimiento de un trabajador mientras realizaba labores de despeje durante el sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.
El hecho ocurrió en la ruta Q-180 de Negrete en la Región de Biobío, cuando el hombre de 52 años fue golpeado por un árbol mientras limpiaba la calzada.
A pesar de ser trasladado al hospital de Nacimiento, falleció momentos más tarde debido a sus lesiones.Ir a la siguiente nota
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