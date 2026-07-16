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Trabajador muere tras ser golpeado por un árbol mientras realizaba labores de despeje en Negrete

  • Por Mega

Durante la tarde de este jueves se confirmó el lamentable fallecimiento de un trabajador mientras realizaba labores de despeje durante el sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

El hecho ocurrió en la ruta Q-180 de Negrete en la Región de Biobío, cuando el hombre de 52 años fue golpeado por un árbol mientras limpiaba la calzada.

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A pesar de ser trasladado al hospital de Nacimiento, falleció momentos más tarde debido a sus lesiones.

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