"Está todo destruido": Dramático relato de vecino tras ingreso del mar a su casa en Penco

16 jul. 2026 - 16:55 hrs.

Uno de los puntos más críticos por el sistema frontal es el sector Cerro Verde Bajo en la comuna de Penco, donde el fuerte oleaje ingresó a las casas.

Sergio Lagos es uno de los afectados y conversó con Meganoticias, relatando que las marejadas arrasaron con todo a su paso, dejando graves daños en su vivienda.

El mar ingresó con tal fuerza que destruyó una construcción de material ligero que estaba en el patio trasero. "Me echó abajo una media agua", indicó.

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"Quedó todo inundado dentro de la casa", comentó el afectado mientras la cámara del noticiero daba cuenta de los múltiples daños, tanto en su fachada como en el interior.

"Está todo destruido. Se levantó el piso, los muebles mojados", agregó Sergio, quien volvió luego de la alerta SAE para colocar sacos de arena y así mitigar, en parte, un nuevo ingreso del mar.

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