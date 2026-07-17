Sistema frontal: Se adelantan las nevadas en el Cajón del Maipo y restringen el acceso solo a residentes

17 jul. 2026 - 18:00 hrs.

El sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana ya muestra sus efectos más fríos en la zona cordillerana. En el sector de San Gabriel, en la comuna de San José de Maipo, la caída de nieve se adelantó a lo presupuestado por los habitantes locales, cubriendo rápidamente el paisaje cordillerano.

Desde la zona precordillerana, el periodista Carlos Jara reportó en vivo el avance del fenómeno: "Cercano a las 5 de la tarde comenzó a caer agua nieve y a esta altura es nieve lo que está cayendo acá en el sector de San Gabriel, en San José de Maipo... Gran cantidad de nieve".

Los vecinos estimaban que el fenómeno iniciaría cerca de las 18:00 horas, tras registrarse las primeras nevadas de la madrugada en zonas más altas como Baños Morales, a 1.800 metros sobre el nivel del mar.

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Acceso restringido

A pesar del atractivo panorama blanco, las autoridades decretaron el cierre preventivo de la ruta para los turistas, permitiendo el ingreso exclusivo a quienes habiten en la comuna.

"Mucha gente ha llegado hasta este lugar tratando de poder ir hasta sectores donde hay más nieve, pero no está permitido el paso porque obviamente el sistema frontal y las decisiones que han tomado las autoridades es no permitir el ingreso, solo a residentes de acá del lugar", detalló el reportero.

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