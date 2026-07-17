Camión queda atrapado tras inundación de paso bajo nivel en San Bernardo

17 jul. 2026 - 18:55 hrs.

Las intensas precipitaciones de las últimas horas han generado graves problemas de conectividad en distintos puntos de la Región Metropolitana. Uno de los incidentes más complejos se registra en la comuna de San Bernardo, donde un camión quedó completamente atrapado debido al severo anegamiento de un paso bajo nivel.

El periodista de Meganoticias, Andrés Pruzzo, reportó en directo desde el lugar de los hechos para mostrar la magnitud de la emergencia: "Ustedes pueden ver este camión que se encuentra completamente atrapado luego de que se terminara anegando este paso bajo nivel en la intersección de Colón con Pinto".

Personal municipal se desplazó rápidamente hasta la intersección para intentar controlar la inundación con maquinaria pesada. "Se encuentra trabajando en este caso un camión con motobomba para poder intentar quitar la mayor cantidad de agua posible en este lugar", detalló Pruzzo.

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Según explicaron los mismos funcionarios en terreno, este punto es crítico y recurrente durante los sistemas frontales.

"Suele en general anegarse este paso bajo nivel, y tiene que ocurrir esto porque, o si no, termina inundándose de todas formas una vía paralela", relató el periodista.

La preocupación del alcalde de San Bernardo

En el lugar también se encontraba el alcalde Christopher White, quien expresó su preocupación por los efectos del sistema frontal en la comuna.

"Estamos colapsados completamente. Tenemos 42 puntos críticos, los cuales con mucha dificultad estamos manteniendo 5. Este es 1 de los más críticos, puesto que este nivel de agua en estos momentos puede significar que entre agua a las viviendas que están sobre el paso nivel", comenzó diciendo.

"Por lo tanto, el esfuerzo que estamos haciendo ahora escatima en que esta agua pueda salir hacia el y así evitar que el agua ingrese a las casas. Y esta misma situación en estos momentos está en 5 puntos más", expresó.

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